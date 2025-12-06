В Щекутино прошла памятная встреча в честь годовщины контрнаступления Красной Армии

Сбер почтил память защитников столицы у мемориала в Щекутино

Сбер провел в подмосковной деревне Щекутино памятную встречу воинам 4-й дивизии народного ополчения в честь 84-й годовщины контрнаступления Красной Армии под Москвой, сообщает пресс-служба банка.

В рамках церемонии был зажжен Огонь памяти, символизирующий единство и связь поколений.

Также по инициативе Сбера Огонь памяти был собран из частиц Вечного огня девяти городов-героев.

К мемориалу возложили цветы, зачитали строки из фронтового дневника Петра Пшеничного — финансового инспектора, который ушел в ополчение в июле 1941-го года, а также организовали специальную программу для юных гостей.

В мероприятии приняли участие ветераны Сбербанка и Минэкономразвития России, сотрудники банка и их семьи, работники администрации Наро-Фоминского городского округа, а также ученики и педагоги ГБОУ г. Москвы «Пушкинская школа №1500».