На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Школьников Подмосковья познакомят с волонтерством

Проект «Добрые уроки» для школьников стартовал в Подмосковье
true
true
true
close
Министерство информации и молодежной политики Московской области

В Подмосковье 5 декабря запустили проект «Добрый руки» для школьников, в рамках которого подростков познакомят с волонтерством, сообщает пресс-служба министерства информации и молодежной политики региона.

На занятиях амбассадоры движения «Волонтеры Подмосковья» и «Движения Первых» расскажут ученикам 8-х и 10-х классов об опыте участия в волонтерских и патриотических проектах, а также о знаковых событиях.

В первый день проекта, 5 декабря, уроки в рамках проекта прошли в 50 муниципалитетах Подмосковья.

Также по всему Подмосковью прошли мероприятия, посвященные Дню добровольца, включая гуманитарные акции, экологические субботники, творческие мастер-классы и церемонии награждения активных добровольцев.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Вкус не тот. Почему замораживать готовую еду на месяцы — не лучшая затея
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами