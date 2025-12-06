Школьников Подмосковья познакомят с волонтерством

Проект «Добрые уроки» для школьников стартовал в Подмосковье

В Подмосковье 5 декабря запустили проект «Добрый руки» для школьников, в рамках которого подростков познакомят с волонтерством, сообщает пресс-служба министерства информации и молодежной политики региона.

На занятиях амбассадоры движения «Волонтеры Подмосковья» и «Движения Первых» расскажут ученикам 8-х и 10-х классов об опыте участия в волонтерских и патриотических проектах, а также о знаковых событиях.

В первый день проекта, 5 декабря, уроки в рамках проекта прошли в 50 муниципалитетах Подмосковья.

Также по всему Подмосковью прошли мероприятия, посвященные Дню добровольца, включая гуманитарные акции, экологические субботники, творческие мастер-классы и церемонии награждения активных добровольцев.