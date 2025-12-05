Россиянам рассказали, что лучше — кефир или аптечные пробиотики

Обычный стакан кефира или порция квашеной капусты могут быть гораздо эффективнее аптечных препаратов-пробиотиков. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщил руководитель группы микробной биотехнологии Биологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Андрей Шестаков.

Эксперт отметил, что изначально у ферментации была сугубо практическая цель — сохранение урожая. Однако сейчас науке известны целебные свойства ферментированных продуктов.

«В стакане кефира содержится колоссальное количество микробов. Они в своей среде активны и готовы выжить, проходя желудочно-кишечный тракт. Ферментированные продукты — не сезонная история, а важная часть ежедневного рациона. Их нужно есть регулярно, чтобы поддерживать внутреннюю экосистему организма в балансе», — подчеркнул Шестаков.

Врач-диетолог, гастроэнтеролог, терапевт Александра Разаренова до этого говорила, что квашеную капусту особенно важно включать в рацион осенью и зимой, поскольку продукт помогает укреплять иммунитет и поддерживает микрофлору кишечника. По ее словам, в квашеной капусте содержится большое количество клетчатки и фитонутриентов.

