Россиянам рассказали о пользе и противопоказаниях квашеной капусты

Врач Разаренова: квашеная капуста является источником пробиотиков
Квашеную капусту особенно важно включать в рацион осенью и зимой, поскольку продукт помогает укреплять иммунитет и поддерживает микрофлору кишечника. Об этом радио Sputnik рассказала врач-диетолог, гастроэнтеролог, терапевт Александра Разаренова.

«Квашеная капуста, прежде всего, это — источник пробиотиков. При молочнокислом брожении развиваются лактобактерии и другие бактерии, которые поддерживают микрофлору кишечника, помогают нам работать с воспалением, укрепляют иммунитет за счет большого содержания витамина С. В процессе ферментации его количество не снижается, а может даже и увеличивается», — рассказала специалист.

Она добавила, что в квашеной капусте содержится большое количество клетчатки и фитонутриентов, поддерживающих перистальтику кишечника. Этот продукт также богат флавоноидами — антиоксидантами с противовоспалительным действием. Кроме того, по словам диетолога, квашеная капуста является низкокалорийным продуктом, который можно употреблять в период снижения веса.

Однако также у квашеной капусты есть ряд противопоказаний. Разаренова предупредила, что этот продукт, в котором повышенное содержание натрия, нельзя употреблять пациентам с гипертонией.

«С количеством капусты нужно быть аккуратней людям с заболеваниями почек. Это продиктовано тем, что ней содержится большое количество соли. Если есть заболевания желудочно-кишечного тракта, гастрит с повышенной кислотностью или язвенная болезнь желудка используем квашеную капусту в небольших количествах, 50-60 грамм в день. В период обострения, этот продукт надо поставить на паузу», — объяснила врач.

Помимо этого, диетолог напомнила о синдроме избыточного бактериального роста, который также является состоянием, при котором нужно ограничивать употребление квашеной капусты. В противном случае может усугубиться вздутие, вызывающее дискомфорт или болевой синдром.

Ранее диетолог раскрыла, как приготовить полезную квашеную капусту.

