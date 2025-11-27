На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Врач назвала продукты, которые ускорят обмен веществ

Врач Соломатина: зеленый чай и имбирь ускорят обмен веществ
true
true
true
close
Ingram Images/Global Look Press

Напитки с кофеином могут ускорить обмен веществ, поскольку они активируют симпатическую нервную систему, повышают тонус и заставляют организм расходовать больше энергии. Об этом Pravda.Ru рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.

По ее словам, пользу также приносят продукты, богатые белком, витаминами и активными компонентами вроде катехинов и капсаицина. Так, например, кофеин и катехины содержатся в зеленом чае и могут оказывать выраженное тонизирующее действие. Для хорошего метаболизма врач посоветовала включать в рацион специи — имбирь, куркуму и черный перец, и белковые продукты — особенно яйца, птицу и молочные изделия.

«Работу метаболизма поддерживает и здоровая микрофлора кишечника. Полезные бактерии вырабатывают вещества, регулирующие уровень глюкозы и скорость обменных процессов. Для питания этих бактерий необходима клетчатка, содержащаяся в овощах, цельнозерновых и фруктах», — добавила Соломатина.

Она также отдельно отметила пользу цитрусовых, гречки, зеленых яблок, лука, квашеной капусты, ряженки, кефира и других ферментированных продуктов.

До этого врачи выяснили, что запойный просмотр сериалов (бинджвотчинг) оказался вреден для здоровья. Как рассказал эндокринолог Брайан Мтемерерва, часы непрерывного просмотра телевизора могут замедлить метаболизм, негативно повлиять на уровень сахара в крови, гормоны аппетита и циркадные ритмы.

Ранее стало известно, как фаза цикла влияет на метаболизм и аппетит у женщин.

