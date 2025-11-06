Российский тренер заявила о бесполезности фитнес-приложений

Современные фитнес-приложения обещают пользователям простой и быстрый путь к идеальной форме. Однако за ярким интерфейсом и мотивационными лозунгами скрываются серьезные ограничения, из-за которых такие программы редко приводят к реальному и устойчивому прогрессу. Почему большинство фитнес-приложений оказываются бесполезными и не приводят к реальным результатам, «Газете.Ru» рассказала Юлия Каурова, тренер сервиса WowFit.

«Главная причина — это отсутствие индивидуального подхода. Большинство рядовых пользователей, и в особенности новичков, не имеют возможности объективно оценить технику выполнения упражнений, адекватность применяемой нагрузки или свои ощущения во время занятия. Приложения не способны учитывать состояние здоровья, наличие травм, уровень подготовки или особенности телосложения. Чаще всего алгоритм предлагает стандартный набор упражнений, рассчитанный на «среднестатистического пользователя», а такая схема не только не приносит заметного результата, но иногда даже может спровоцировать перегрузку организма», — сказала она.

Тренер Каурова добавила, что приложение может напомнить о тренировке и визуализировать прогресс, но не способно заменить внутреннюю мотивацию.

«Выполнив пару упражнений и отметив тренировку в приложении, человек ощущает удовлетворение от галочки в отчете, хотя фактически нагрузка могла быть минимальной. Мозг получает дофаминовое вознаграждение, а тело — почти ничего. Отсюда быстрое разочарование и потеря интереса к занятиям. Организм не обманешь. Если нагрузка не систематическая и не соответствует уровню подготовки, мышцы не растут, обмен веществ не ускоряется, и визуальные результаты не появляются. Через несколько недель таких тренировок энтузиазм как правило исчезает, а мотивация сходит на нет», — отметила тренер.

По мнению Кауровой, фитнес-приложения также редко учитывают питание, восстановление и психологическое состояние, которые являются факторами, составляющими основу долгосрочного прогресса.

«Многие приложения не умеют корректно работать с постепенной прогрессией нагрузки. Они часто предлагают линейное увеличение времени упражнения или количества повторений, например: стоять в планке 1, потом 2, потом 3 минуты. На первый взгляд это выглядит как настоящий прогресс, но на деле для большинства людей такое увеличение вызывает перегрузку нервной системы, нарушает дыхание и приводит к сильной и неприятной усталости. Еще один важный момент — питание. Большинство приложений полностью его игнорируют или предлагают шаблонные рекомендации без учета индивидуальных привычек, графика и состояния здоровья. Однако без коррекции рациона никакая система тренировок не даст устойчивого результата, каким бы привлекательным ни казался цифровой прогресс на экране», — добавила тренер.

При этом эксперт убеждена, что при грамотном использовании фитнес-приложения все же могут быть мощным инструментом в достижении спортивных целей.

«Несмотря на все минусы, приложения действительно упрощают планирование занятий, помогают отслеживать прогресс и формировать привычку к регулярным тренировкам. Однако следует помнить, что их эффективность напрямую зависит от того, насколько человек способен подходить к процессу системно, воспринимая сигналы собственного тела и корректируя физическую нагрузку. Оптимальный результат достигается, когда цифровые решения становятся частью комплексного подхода, с вниманием к питанию, восстановлению, качеству сна и эмоциональному состоянию. Такой формат помогает выстроить устойчивую мотивацию, избежать перегрузок и воспринимать спорт не как обязанность, а как способ поддерживать ресурсность и баланс», — заключила тренер.

