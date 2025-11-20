На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Индонезии началась эвакуация застрявших на склоне вулкана туристов

Antara: началась эвакуация 178 альпинистов с вулкана Семеру в Индонезии
true
true
true
close
ANTARA/HO-PVMBG

Спасатели начали эвакуировать туристов, которые застряли на склоне вулкана Семеру в Индонезии из-за его извержения. Об этом сообщило информагентство Antara.

«Сегодня 178 альпинистов спустятся к отметке Рану Пани на горе Семеру», – сообщил командир спасательного отряда Национального поисково-спасательного агентства Индонезии Новикс Херьяди.

По его словам, туристам рекомендовано покинуть район извержения.

Накануне в индонезийской провинции Восточная Ява произошло извержение вулкана Семеру на высоте 5676 метров над уровнем моря. В Центре вулканологии и смягчения последствий геологических катастроф Индонезии заявили, что в высоту пепел поднялся на 2 тысячи метров над кратером. В связи с этим уровень активности вулкана Семеру был повышен с третьего до четвертого уровня.

Там отметили, что пепел продолжает распространяться в северном и северо-западном направлениях. Также в ведомстве попросили жителей близлежащих районов соблюдать осторожность и не приближаться к вулкану на расстояние ближе, чем 2,5 км по причине риска выброса раскаленных камней.

Ранее в Японии произошло извержение вулкана.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами