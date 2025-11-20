В Индонезии началась эвакуация застрявших на склоне вулкана туристов

Спасатели начали эвакуировать туристов, которые застряли на склоне вулкана Семеру в Индонезии из-за его извержения. Об этом сообщило информагентство Antara.

«Сегодня 178 альпинистов спустятся к отметке Рану Пани на горе Семеру», – сообщил командир спасательного отряда Национального поисково-спасательного агентства Индонезии Новикс Херьяди.

По его словам, туристам рекомендовано покинуть район извержения.

Накануне в индонезийской провинции Восточная Ява произошло извержение вулкана Семеру на высоте 5676 метров над уровнем моря. В Центре вулканологии и смягчения последствий геологических катастроф Индонезии заявили, что в высоту пепел поднялся на 2 тысячи метров над кратером. В связи с этим уровень активности вулкана Семеру был повышен с третьего до четвертого уровня.

Там отметили, что пепел продолжает распространяться в северном и северо-западном направлениях. Также в ведомстве попросили жителей близлежащих районов соблюдать осторожность и не приближаться к вулкану на расстояние ближе, чем 2,5 км по причине риска выброса раскаленных камней.

