Ребенок схватился за оголенный провод в Новосибирске и попал в больницу с ожогами

В Новосибирске 12-летний мальчик схватился за оголенный провод и получил удар током. Об этом сообщает НГС.
Инцидент произошел 2 декабря в квартире пятиэтажного дома на улице Первомайской. Предварительно, ребенок схватился рукой за оголенный провод розетки и получил удар током.
Мальчика госпитализировали в ожоговое отделение медицинского учреждения. По словам врачей, его жизни в настоящее время ничего не угрожает.
Родители пострадавшего считают, что их сын пострадал из-за того, что батарея оказалась под напряжением и он получил удар током от нее. По их мнению, это произошло из-за того, что сотрудники управляющей компании повредили провода на крыше.
Представитель УК опроверг эту информацию, заявив, что коммуникации проходят под землей. При осмотре квартиры была обнаружена поврежденная розетка с оголенными проводами.
Ранее школьник получил удар током, уснув рядом с зарядкой для телефона.