Ребенок схватился за оголенный провод в Новосибирске и попал в больницу с ожогами

НГС: в Новосибирске мальчик попал в больницу, схватившись за оголенный провод

В Новосибирске 12-летний мальчик схватился за оголенный провод и получил удар током. Об этом сообщает НГС.

Инцидент произошел 2 декабря в квартире пятиэтажного дома на улице Первомайской. Предварительно, ребенок схватился рукой за оголенный провод розетки и получил удар током.

Мальчика госпитализировали в ожоговое отделение медицинского учреждения. По словам врачей, его жизни в настоящее время ничего не угрожает.

Родители пострадавшего считают, что их сын пострадал из-за того, что батарея оказалась под напряжением и он получил удар током от нее. По их мнению, это произошло из-за того, что сотрудники управляющей компании повредили провода на крыше.

Представитель УК опроверг эту информацию, заявив, что коммуникации проходят под землей. При осмотре квартиры была обнаружена поврежденная розетка с оголенными проводами.

Ранее школьник получил удар током, уснув рядом с зарядкой для телефона.