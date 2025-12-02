На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Школьник получил удар током, уснув рядом с зарядкой для телефона

Metro: школьник в США уснул рядом с зарядкой и получил удар током
Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Школьник из США получил удар током, уснув рядом с зарядкой для телефона, пишет Metro.

Восьмилетний Лоренцо Лопес из Канзаса пережил инцидент, который едва не стоил ему жизни. Во сне мальчик получил сильнейший удар током и ожоги, когда металлическая цепочка на его шее замкнула контакт между зарядным устройством телефона и удлинителем, оставленным на кровати.

Лоренцо проснулся от жуткой боли, обнаружив, что его футболка загорелась. Не имея возможности позвать на помощь, он в панике сорвал с себя раскалившуюся цепь. По словам его матери ребенка, Кортни, сын перевернулся во сне, и цепь случайно попала в зазор между вилкой зарядного устройства и розеткой удлинителя.

«Если бы он не сорвал эту цепь, его бы продолжало бить током. Так что он, по сути, спас себе жизнь», — уверена женщина.

Удар током оставил на теле мальчика глубокие ожоги шеи, груди и рук. Для лечения ему потребовалась операция по пересадке кожи, которую хирурги взяли с его головы, ног и ступней. Кроме того, травма повлияла на ребенка в эмоциональном плане.

Своей историей семья надеется предостеречь других родителей.

«Пожалуйста, не позволяйте своим детям спать с электронными устройствами или зарядными шнурами на кровати», — призывает Кортни.

Ранее в Токио шесть человек попали в больницу из-за взрыва пауэрбанка.

