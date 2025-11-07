На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Депутат рассказал о планах Балтии сопровождать суда РФ в Калининград

Страны Балтики планировали конвоировать грузовые суда России в Калининград
true
true
true
close
Илья Наймушин/РИА «Новости»

Некоторые страны Балтии хотели конвоировать российские гражданские суда, следовавшие из Усть-Луги (Ленинградская область) с товарами в Калининград после того, как те же страны ограничили железнодорожный трафик в российский анклав. Об этом в интервью ТАСС сообщил депутат заксобрания Калининградской области, заместитель председателя постоянного комитета по международным и межрегиональным отношениям, безопасности и правопорядку Евгений Мишин.

Калининградская область отделена от основной территории страны границами стран Евросоюза. При этом санкции Евросоюза ограничивают сухопутный транзит некоторых товаров в регион. Для предотвращения дефицита власти приняли решение перевести часть грузов на водный транспорт через нейтральные воды Балтийского моря, увеличив количество паромов на маршруте из Усть-Луги в Калининград.

«В свое время был выпад в сторону тех судов, которые осуществляют морские перевозки между Усть-Лугой и Калининградом. Это очень важная для нас артерия. <...> Но и здесь я говорю о том, что им (соседям Калининграда — прим. ред.) опять что-то не нравится», — объяснил депутат.

По словам Мишина, страны Балтии хотели брать под конвой суда.

До этого заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявлял, что Североатлантический альянс на текущих учениях отрабатывает сценарий блокирования Калининградской области.

Дипломат подчеркнул, что Балтийский регион подвергается активной милитаризации через наращивание коалиционных сил и средств. По его словам, ранее Балтика была пространством сотрудничества, но теперь усилиями НАТО превратилась в зону конфронтации.

Ранее в Европе заявили, что третья мировая может начаться с Калининграда.

