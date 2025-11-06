На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме рассказали, поможет ли пошлина при разводе в 100 тысяч рублей сохранить браки

Останина: повышение пошлины при разводах до 5000 рублей не помогло сохранить браки россиян
true
true
true
close
Нина Зотина/РИА Новости

В настоящее время в Госдуме не рассматривают вариант повышения пошлины при разводах для россиян, заявила «Газете.Ru» председатель комитета Госдумы по вопросам защиты семьи Нина Останина. По ее словам, многократное повышение пошлины при расторжении брака не помогло сократить число разводов.

«Пошлина в 5 тысяч рублей появилась совершенно недавно. Действует она чуть более одного года, поэтому на статистику это существенным образом не повлияло. Я не могу сказать, что увеличение госпошлины до 5 тысяч повлияло на то, что количество разводов сократилось. Нужны другие меры, которые останавливали бы людей от того, чтобы они не принимали решение о разводах. Кроме того, законодательной инициативы о повышении пошлин в Государственной думе в настоящее время нет», — заявила парламентарий.

Останина исключила возможность повышения пошлины при разводе для россиян до 100 тысяч рублей.

«Тогда это еще больше повлияет на то, что у нас люди будут жить гражданским браком, опасаясь, что развод ударит по их кошельку», — сказала она.

Госпошлина при разводе выросла с 1 января 2025 года — с 650 до 5000 рублей. Решение объяснялось борьбой с разводами и фиктивными браками.

Ранее юрист объяснила, для чего нужен брачный договор и кого он спасет при разводе.

