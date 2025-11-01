Telegram ограничил доступ к каналу-иноагенту «ВЧК-ОГПУ»

Telegram ограничил доступ к каналу «ВЧК-ОГПУ» (признан в РФ иностранным агентом), который признан иноагентом в России. В этом убедился корреспондент «Газеты.Ru».

При попытке открыть страницу канала пользователи видят сообщение о блокировке за доксинг и вымогательство. Под доксингом понимается публикация персональных или конфиденциальных данных, а также угрозы их разглашением.

При этом авторы перешли на резервный канал, который 1 ноября 7:25 мск насчитывает более 40 тыс. подписчиков. В первом после блокировке посте они обвинили в случившемся основателя Telegram Павла Дурова.

«Павел Дуров во второй раз по решению российских властей удалил канал ВЧК-ОГПУ. <...> И опять это произошло ночью и опять после визита Дурова в ОАЭ», — написал канал.

В первый раз Telegram-канал был заблокирован в ночь на 7 апреля — предположительно, по решению суда. Авторов канала ранее обвиняли в публикации разведывательных данных в пользу стран Запада, а также непроверенной информации за деньги.

Минюст внес «ВЧК-ОГПУ» в реестр иноагентов в июле 2024 года. На момент блокировки аудитория канала превышала миллион подписчиков.

Ранее сообщалось, что полковник ФСБ вымогал миллионы с помощью Telegram-каналов.