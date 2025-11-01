На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Telegram ограничил доступ к каналу-иноагенту «ВЧК-ОГПУ»

Telegram заблокировал канал-иноагент «ВЧК-ОГПУ» за доксинг и вымогательство
true
true
true
close
Sergei Elagin/Shutterstock/FOTODOM

Telegram ограничил доступ к каналу «ВЧК-ОГПУ» (признан в РФ иностранным агентом), который признан иноагентом в России. В этом убедился корреспондент «Газеты.Ru».

При попытке открыть страницу канала пользователи видят сообщение о блокировке за доксинг и вымогательство. Под доксингом понимается публикация персональных или конфиденциальных данных, а также угрозы их разглашением.

При этом авторы перешли на резервный канал, который 1 ноября 7:25 мск насчитывает более 40 тыс. подписчиков. В первом после блокировке посте они обвинили в случившемся основателя Telegram Павла Дурова.

«Павел Дуров во второй раз по решению российских властей удалил канал ВЧК-ОГПУ. <...>  И опять это произошло ночью и опять после визита Дурова в ОАЭ», — написал канал.

В первый раз Telegram-канал был заблокирован в ночь на 7 апреля — предположительно, по решению суда. Авторов канала ранее обвиняли в публикации разведывательных данных в пользу стран Запада, а также непроверенной информации за деньги.

Минюст внес «ВЧК-ОГПУ» в реестр иноагентов в июле 2024 года. На момент блокировки аудитория канала превышала миллион подписчиков.

Ранее сообщалось, что полковник ФСБ вымогал миллионы с помощью Telegram-каналов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами