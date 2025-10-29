В России сняли документальный сериал о масштабной экспедиции от Арктики до Кавказа

Онлайн-кинотеатр Okko 3 ноября презентует документальный сериал «Россия 360», созданный Обществом «Знание». Сообщается, что проект посвящен первой континентальной экспедиции вдоль сухопутных границ России длиной более 30 тыс. км.

Уточняется, что экспедиция стартовала в конце 2024 года под руководством путешественника, полярника и исследователя Богдана Булычева из Мурманска. Маршрут охватил 58 регионов страны — от Арктики до Кавказа, вся дистанция была пройдена на колесной технике, включая вездеходы.

В ходе путешествия команда Булычева установила несколько мировых рекордов. В частности, сам путешественник первым в истории за один год посетил четыре крайние точки России — северную, южную, западную и восточную.

Документальный сериал расскажет и о самом сложном этапе экспедиции — от Мурманска до Чукотки. Зрители увидят кадры из путешествия по Русскому Северу и Арктике, а также узнают о трудностях, открытиях и жизни участников экспедиции.

По словам Булычева, авторы стремились создать фильм-исследование в духе мировой документалистики.