Сотрудница детсада разозлилась из-за плача трехмесячного ребенка и сломала ему руку

Сотрудница детсада в США сломала младенцу руку о детскую кроватку. Об этом сообщает Fox 11 News.

Инцидент произошел 13 октября в городе Фонд дю Лак, штат Висконсин. По данным полиции, сотрудница детского сада, 32-летняя Эшли Каршник, бросила трехмесячного ребенка в кроватку и повредила ему руку. Травма, а именно — перелом плечевой кости, была обнаружена после того, как ребенка забрали из детсада. Сначала его доставили в городскую больницу, а затем перевели в столицу штата для получения специализированной помощи.

По всей видимости, Каршник испытала раздражение, пытаясь успокоить плачущего младенца. Она швырнула его на кроватку, но тот продолжил кричать. На допросах девушка отрицала факт причинения вреда малолетнему, но все же была арестована по подозрению в нанесении травмы. Суд назначил залог в $2500 и запретил американке контактировать с детьми младше 12 лет, кроме своих собственных. Расследование продолжается.

Ранее россиянка сломала ребра сыну-младенцу за то, что тот испачкался сажей, и получила срок.