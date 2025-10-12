Сборная Нигерии чуть не разбилась на самолете

Самолет с футболистами сборной Нигерии совершил вынужденную посадку сразу после взлета из-за трещины в лобовом стекле. Об этом сообщает пресс-служба национальной футбольной федерации.

Игроки должны были вылететь в Бенин для проведения игры отборочного турнира чемпионата мира 2026 года, однако спустя 25 минут после взлета самолет вернулся в аэропорт вылета.

Проведение матча Нигерия — Бенин отложено до того момента, как нигерийская команда не прибудет к месту проведения поединка.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее сообщалось, что УЕФА может изменить правила отборочных турниров.