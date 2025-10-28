На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Летчик-испытатель поделился впечатлением от полета на самолете МС-21

Летчик-испытатель Воропаев назвал самолет МС-21 красавцем
true
true
true

Опытный летчик-испытатель и командир экипажа Андрей Воропаев, который выполнял полет на российском импортозамещенном самолете МС-21, назвал его красавцем. Видео опубликовано в Telegram-канале Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

«Самолет прекрасен. Ну посмотрите, красавец. А как наши великие конструкторы говорили, что красивый самолет красиво летает», — сказал Воропаев на видео.

Он отметил, что во время полета все отечественные системы работали штатно, а само полетное задание выполнено полностью.

До этого Минпромторг России сообщил, что опытный образец полностью импортозамещенного самолета МС-21 совершил испытательный полет и успешно приземлился в аэропорту Иркутского авиационного завода компании «Яковлев». Как пояснили в компании, на борту МС-21 тестировали работу новых систем и двигателей ПД-14.

На борту самолета находились летчики-испытатели Андрей Воропаев и Олег Мутовин, а также ведущие инженеры по летным испытаниям – бортовые операторы Антон Кузнецов и Григорий Кудряшов. По информации Мирпромторга, самолет находился в воздухе примерно 50 минут, поднимаясь на высоту до 3 500 метров.

Ранее Чемезов сравнил МС-21 с Airbus и Boeing.

