Импортозамещенный МС-21 поднялся в небо

Первый полностью российский МС-21 совершил пробный полет с новыми двигателями

Первый полностью импортозамещенный самолет МС-21 совершил пробный полет с аэродрома Иркутского авиазавода. На его борту тестировали работу новых российских систем и двигателей ПД-14, сообщил Минпромторг России.

Как уточняет ведомство, этот лайнер присоединится к программе сертификационных испытаний. 29 апреля 2025 года первый полет в новом облике совершил другой опытный образец, частично оснащенный отечественными системами.

МС-21 — российский ближне- и среднемагистральный пассажирский самолет, предназначенный для замены лайнеров Ту-154 и Ту-204. Дальность полета — до 5,1 тыс. км.

Сертификацию полностью российского МС-21 планируется завершить в конце 2026 года, после чего начнется серийное производство первых двух лайнеров. Соответствующую информацию ранее сообщал глава «Ростеха» Сергей Чемезов.

17 октября министр промышленности и торговли России Антон Алиханов анонсировал полет полностью импортозамещенного МС-21.

Ранее Чемезов заявил о планах нарастить ежегодный выпуск самолетов Ил-114.