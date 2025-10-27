Американский онлайн-ретейлер планирует провести крупнейший раунд сокращений штата

Онлайн-ретейлер Amazon планирует провести крупнейший c 2022 года раунд сокращений. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

«Amazon планирует сократить до 30 тысяч корпоративных рабочих мест. <...> Это будет крупнейшее сокращение рабочих мест в Amazon с момента увольнения около 27 тысяч сотрудников в конце 2022 года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что это число представляет лишь небольшую долю от общего штата компании, который составляет 1,55 миллиона человек. Однако это почти 10% от числа корпоративных сотрудников Amazon, которое составляет примерно 350 тысяч человек.

До этого основатель Amazon Джефф Безос продал крупный пакет акций компании, заработав за сутки более $3 млрд. Миллиардер избавился от более чем 16 млн ценных бумаг Amazon, когда их котировки подобрались к историческому максимуму.

Amazon — один из крупнейших в мире онлайн-ритейлеров. Компания работает в США, Канаде, Китае, Бразилии, Японии и странах Европы. Интернет-магазин был запущен в июле 1995 года.

Ранее выяснилось, что в топ-10 богатейших людей мира остался только один неамериканец.