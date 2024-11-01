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В топ-10 богатейших людей мира остался только один неамериканец

Bloomberg: топ-4 богатейших людей мира теперь полностью состоит из американцев

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Gonzalo Fuentes/Reuters

Французский миллиардер и владелец LVMH Бернар Арно опустился на пятую строчку в рейтинге богатейших людей в мире. Теперь топ-4 полностью состоит из американцев, свидетельствуют данные Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Более того, Арно на сегодняшний день является единственным человеком без гражданства США в десятке самых состоятельных миллиардеров.

Состояние француза оценивается в $177 млрд. Он уступил четвертое место в BBI одному из создателей корпорации Oracle Ларри Эллисонсу с активами в $181 млрд.

Первое место по-прежнему принадлежит владельцу Tesla и соцсети Х Илону Маску, чей капитал составляет $263 млрд. Следом идет основатель Amazon Джефф Безос с $209 млрд. Тройку замыкает глава корпорации Meta (признана в России экстремистской и запрещена) Марк Цукерберг с состоянием в $181 млрд.

Bloomberg Billionaires Index ведется с марта 2012 года. Рейтинг состоит из 500 богатейших людей планеты. В списке присутствуют и россияне. Так, по данным BBI, с начала 2024 года российские миллиардеры разбогатели еще на $26 млрд.

Ранее китайские магнаты вернулись в список самых состоятельных людей планеты.

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