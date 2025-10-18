«Стоял с бешеными глазами»: новосибирец ранил соседа ножом из-за замечания о шуме

В Новосибирске мужчина сделал замечание соседу и чудом выжил, получив в ответ ножевые ранения. О решении суда по этому делу пишет kp.ru.

Вечером 1 декабря 2024 года житель дома на улице Гвардейской дивизии выпивал и громко слушал музыку. Это происходило регулярно и раздражало соседей. На этот раз побеседовать с Валентином отправился Егор (имена изменены). Дома у мужчины находились жена, сын и дочка, которые уже собирались спать. Егор позвал соседа на разговор, но тот вышел из квартиры с ножом в руке и попытался ранить незваного гостя.

Новосибирец попытался отобрать у хулигана нож, но тот ударил его. Жена Егора стала свидетельницей инцидента, затем на крики прибежали другие жильцы. Егора, получившего семь проникающих ран, госпитализировали. В больнице ему провели сложную операцию.

«Я пошел стучаться в квартиру, Валентин почти сразу открыл дверь и стоял с бешеными глазами. Я вежливо попросил убавить громкость или надеть наушники, в ответ он сказал: «Пойдем, поговорим за мусоропровод». Я ответил, что никуда не пойду и вызову полицию – тогда сосед стал нападать на меня. <...> У меня кружилась голова, было больно, но в тот момент я понимал, что если ослаблю хватку – мне никто не поможет. Я боялся за свою семью – жену и дочерей, и приложил все силы, чтобы выбить нож», — вспоминал Егор.

Валентин не стал скрываться от правоохранителей, был задержан вскоре после нападения, но заявил, что действовал в пределах самообороны. По его словам, он схватился за нож после того, как сосед сломал ему ребро. Однако свидетели опровергли эту версию, в итоге суд признал агрессивного новосибирца виновным и назначили ему за попытку расправы над безоружным соседом 6,5 лет колонии. В качестве компенсации пострадавший получит 600 тыс. рублей.

