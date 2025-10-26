Москвича арестовали за ЛГБТ-картинку в соцсети

Нагатинский суд Москвы отправил под арест на 15 суток москвича Ивана Рубцова, который опубликовал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» картинку с изображением флага ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ). Мужчина свою вину признал и раскаялся, сообщает ТАСС.

В суде было принято решение признать Ивана Александровича Рубцова виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях (публичное демонстрирование атрибутов или символики экстремистских организаций), и назначить ему административное наказание в виде ареста на 15 суток.

Согласно судебному документу, Рубцов разместил в своих сохраненных материалах на странице во «ВКонтакте» изображение мужчины, держащего в руках флаг с радужной символикой, которая в ряде стран считается символом ЛГБТ-сообщества. Под фотографией он опубликовал лозунг в поддержку представителей нетрадиционной сексуальной ориентации. Быстрое обнаружение этих материалов произошло благодаря сотрудникам Центра по противодействию экстремизму МВД РФ, в результате чего на Рубцова был составлен протокол об административном правонарушении.

