Над территорией РФ в течение ночи перехватили более 80 украинских БПЛА

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) в течение ночи перехватили и уничтожили 82 дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией РФ. Об этом сообщило министерство обороны страны в официальном Telegram-канале.

В заявлении говорится, что украинские войска использовали для атак беспилотные летательные аппараты (БПЛА) самолетного типа.

По данным ведомства, больше всего целей — 30 — ликвидировали в Брянской области. Еще 26 беспилотников сбили в воздушном пространстве Тульской области, семь — над акваторией Черного моря, по четыре — в Краснодарском крае, Рязанской области и над акваторией Азовского моря. В Ростовской области нейтрализовали три БПЛА, в столичном регионе — два, в Липецкой и Курской областях — по одному.

25 октября в районе одного из жилых домов в Обнинске в Калужской области обнаружили дрон. Как рассказал временно исполняющий обязанности главы города Стефан Перевалов, летательный аппарат упал возле здания на улице Курчатова. На место выезжали сотрудники оперативных служб. В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее в Волгоградской области после атаки БПЛА произошел пожар на подстанции ЛЭП.