В Ленобласти задержали мужчину, продававшего персональные данные абонентов

МВД: сотрудник салона связи в Ленобласти продал данные 22 абонентов
Полиция задержала жителя Хабаровского края, который, по данным правоохранителей, в 2023 году работал в салоне мобильной связи в Ленинградской области и продал персональные данные 22 абонентов. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Мужчина выполнял анонимные заказы через мессенджер: он фотографировал экраны с базой данных клиентов и отправлял снимки в чат, получая за это от 2 до 5 тысяч рублей на электронный кошелек.

Следователи возбудили уголовные дела по части 3 статьи 272 УК РФ («неправомерный доступ к компьютерной информации»). Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

До этого основатель сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI Ашот Оганесян рассказал «Газете.Ru», что украденные у компаний украинскими хактивистами персональные данные россиян используются в три этапа. Сначала злоумышленники пытаются продать их из рук в руки владельцам Telegram-ботов для пробива, после данные сбываются в мошеннические кол-центры и только затем публикуются в открытом доступе.

Ранее выяснилось, что зарплаты директоров по кибербезопасности в России выросли до 1 млн рублей.

