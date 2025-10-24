На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мужчина с ножом ранил полицейского у посольства США в Токио

TBS: мужчина с ножом ранил полицейского у посольства США в Токио
Global Look Press

В Токио полиция арестовала мужчину после инцидента с ножом у здания посольства США, в результате которого пострадал полицейский. Об этом сообщил телеканал TBS.

По данным следствия, около 14:00 по местному времени (08:00 мск) правоохранительные органы получили сообщение о неизвестном мужчине с ножом вблизи посольства. На место выехал сотрудник спецподразделения по борьбе с беспорядками и попытался вступить с ним в разговор. В ходе контакта мужчина уронил нож, который случайно вонзился в ногу полицейского.

Мужчину задержали на месте. Он арестован по подозрению в воспрепятствовании исполнению общественных обязанностей. Обстоятельства инцидента уточняются.

Накануне житель Румынии на машине пытался протаранить посольство России. Мужчина пытался скрыться, однако после блокировки автомобиля оперативной группой он сдался. Задержанным оказался 53-летний гражданин Румынии с приостановленным водительским удостоверением, сообщили в дорожной полиции. На месте инцидента тесты на наркотики показали наличие в организме запрещенных веществ — бензодиазепина и амфетамина.

Ранее в Риме вандалы осквернили статую папы Иоанна Павла II.

