Одного из наездников, избивших пожилую пару плеткой в Кисловодске, задержали

В Кисловодске задержали одного из всадников, напавших на пожилую пару
true
true
true

Полиция задержала мужчину, которого подозревают в нападении с плеткой на пожилую пару у озера в Кисловодске. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«Полицейские в кратчайшие сроки установили местонахождение злоумышленника и задержали его», — рассказала она.

Она добавила, что по факту случившегося возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство».

Вечером 22 октября пожилая пара гуляла у Старого озера и заметила двух мужчин, которые ездили верхом по пляжу и прогулочным дорожкам. Супруги упрекнули наездников в нарушении порядка, а те в ответ попытались сбить пенсионеров с ног и начали размахивать плеткой.

Пожилая женщина получила удары по лицу и руке, а мужчина — по предплечью. У пострадавших остались ссадины и гематомы. Они успели сфотографировать нападавших, которые в агрессивной манере требовали удалить снимки.

Мэр Кисловодска Евгений Моисеев считает, что случившееся было спланированной провокацией против туристов.

Ранее в Петербурге мужчина ограбил подростка в лифте и попал на видео.

