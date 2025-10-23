В Госдуме посоветовали родителям отказаться от алкоголя на время каникул школьников

Осенние каникулы — самые долгожданные для школьников, родителям нужно провести их вместе с детьми с пользой и «в здоровом образе», заявил в беседе с «Газетой.Ru» депутат Госдумы Виталий Милонов. Он рекомендовал на это время отказаться взрослым от алкоголя.

«Период осенних каникул очень важный. Дети ворвались после лета, интенсивного отдыха в учебный процесс, и осенние каникулы являются, наверное, самыми долгожданными. Попытайтесь провести эти каникулы с пользой, правильно. Ни в коем случае нельзя идти по пути наименьшего сопротивления и давать детям просто компьютер или смартфон, телевизор, — они там уткнутся, и каникулы пролетят для них незаметно. И самое главное, у ребенка не будет перезагрузки, потому что сидение перед экраном компьютера или за игрушкой не дает эмоциональной разрядки. Наоборот, сходите куда-то с детьми, не ленитесь. А главное, не делайте так, чтобы дети видели вас, как вы сидите где-то празднуете, выпиваете. Вообще на время каникул объявите в семье сухой закон. Сходите с детьми за город, в музей, в парк, погуляйте так, чтобы у ребенка были яркие, правильные эмоции. Чтобы они видели родителей, которые вместе с ними тоже проводят время с пользой и в здоровом образе», — сказал Милонов.

Согласно рекомендациям министерства просвещения, осенние каникулы для школ, работающих по четвертной системе обучения, пройдут с 25 октября по 4 ноября, включая День народного единства.

Ранее стало известно, что в Хабаровске школы отменяют классические каникулы.