В Хабаровске школы отменяют классические каникулы

Vostok.Today: 25 из 70 школ в Хабаровске перешли на триместры

Более трети школ в Хабаровске перешли на триместровую систему обучения вместо традиционных четвертей. Об этом со ссылкой на городское управление образования сообщает издание Vostok.Today.

По словам начальника управления образования Татьяны Матвеенковой, из 70 школ города 25 уже работают по новой системе. При триместровой системе пять недель учебы сменяются одной неделей отдыха.

«Новая система понравилась ученикам — по такому графику легче учиться», — отметила Матвеенкова.

При этом перейти на пятидневную учебную неделю школам оказалось сложнее. Как пояснила представитель управления образования, это связано с высокой нагрузкой и нехваткой свободных кабинетов. Решить проблему может только строительство новых школ.

Как сообщали в Минпросвещения, учебные заведения могут организовать процесс обучения и по триместрам, и по четвертям. При этом обязательно должны быть осенние, зимние и весенние каникулы, которые будут продолжаться не меньше недели. Первоклассникам рекомендуется предоставить дополнительную неделю отдыха в феврале.

Ранее психолог рассказал, как справиться с нежеланием детей идти в школу.