В Испании поймали грабителей, укравших более 1100 стульев из ресторанов

В Испании арестовали банду, укравшую из ресторанов более 1100 стульев, пишет Richmond Sentinel.

Испанская полиция задержала семерых человек, подозреваемых в серии необычных краж: преступная группа похищала стулья из уличных зон отдыха ресторанов и баров в Мадриде и окрестностях.

По данным Национальной полиции, за август и сентябрь злоумышленники успели украсть более 1100 стульев из 18 заведений. Налетчики действовали по ночам, аккуратно забирая мебель, пока улицы пустели.

Ущерб от их «мебельного бизнеса» оценивается примерно в €60 тысяч. Полиция установила, что похищенные стулья продавались не только в Испании, но и за границей — в Марокко и Румынии.

Все семеро подозреваемых — шесть мужчин и одна женщина — обвиняются в краже и участии в преступной организации.

Как отмечают правоохранители, в Испании рестораны часто оставляют на ночь столы и стулья на улицах. Обычно мебель делают из металла или твердого пластика и связывают цепями.

