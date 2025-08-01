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Полицейские поймали вора, оставившего на месте преступления ботинок

В Испании полицейские поймали вора, оставившего ботинок на месте ограбления
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Juan Medina/Reuters

В Испании поймали вора, оставившего на месте преступления ботинок, пишет El Caso.

Полиция Каталонии совместно со своими коллегами из Сан-Фелиу-де-Гишольса задержали 24‑летнего мужчину марокканского происхождения. Это произошло после сигнала 21 июля о ночной краже в местном магазине: злоумышленник взломал дверь, украл деньги из кассы и предметы внутри заведения. Спустя несколько дней, в ночь на 24 июля около трех часов ночи, офицеры снова поймали грабителя.

В это раз подозреваемый потерял сабо, оставшийся на месте одного из ограблений. Сомнения отпали, когда при задержании он оказался босым на одну ногу. В коробке, которую мужчина нес, оказались инструменты и вещи, украденные из автомобиля. Суд освободил его под залог, однако уже через сутки мужчина вновь был задержан — на этот раз его нашли, прятавшимся в шкафу на террасе, после сообщения о проникновении в чужое жилье.

Он снова предстал перед судом и при этом тоже был освобожден. После этого преступник вновь совершил нападение: угрожая ножом, он отобрал кошелек у прохожего. Суд, как и предыдущие разы, отпустил его, несмотря на регулярные аресты и повторяющееся преступное поведение.

Ранее женщина в Испании была арестована за поцелуй маленького ребенка без согласия матери.

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