Россияне назвали способы, которые снизят число конфликтов между школьниками и учителями

«КП»: 65% россиян считают, что камеры снизят число конфликтов в школах
Drazen Zigic/Shutterstock/FOTODOM

Более половины (65%) россиян считают, что установка видеокамер в школьных классах поможет снизить число конфликтов между учениками и учителями. Это показал опрос kp.ru, в котором приняли участие 5,2 тыс. человек.

Они уверены, что в этом случае дети постесняются хамить учителям на уроках, а педагоги — не будут кричать или поднимать руку на школьников.

Эксперт направления «Народный фронт. Аналитика» Валентин Елисеенко до этого рассказал газете «Известия», что у школы почти нет инструментов воздействия на учеников, и это лишь способствует агрессивному поведению родителей.

Согласно опросу, 25% россиян выступают за введение оценок за поведение.

«Вернуть, как раньше было, оценку за поведение в четверти, за полугодие и годовую. И если годовая у ребенка будет неудовлетворительной, то к ЕГЭ не допускать или в другой класс не переводить. Вот и все, и пусть резвятся дальше», — сказала участница опроса.

4% опрошенных предложили ввести обязательно посещение психолога. Оставшиеся 6% выбрали вариант «другое». Многие заявили, что детей нарушающих дисциплину надо сразу отчислять.

Результаты опроса Новости Mail, которые есть у «Газеты.Ru», до этого показали, что большинство россиян (80%) положительно отнеслись к инициативе ввести в школах оценки за поведение детей.

Ранее певица Анна Семенович призвала ввести психологию в школах с 5 класса.

