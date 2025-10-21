Семенович призвала ввести психологию в школах с 5 класса

Певица Анна Семенович заявила в беседе с kp.ru, что школьникам нужно вводить уроки психологии.

По мнению Семенович, детям стоит изучать психологию с пятого класса. Артистка назвала эту науку потрясающей. Она уверена, что это в этой области нужно разбираться каждому человеку.

«Я считаю, что ее нужно вводить в школу с пятого класса и плотно этим заниматься. Потому что психология – это самонастройка по большому счету», — поделилась исполнительница.

Семенович отметила, что хороший психолог помогает человеку увидеть ошибки и находить пути к цели. Артистка добавила, что гордится российской молодежью. По словам певицы, новое поколение активно развивается, ценит личное время и учится самоуважению.

«Это очень круто. Молодежь ценит себя. Если раньше, знаете, нас в советское время запахивали с утра до ночи, а молодежь сейчас такая: «Нет, стоп, я уже свои часы сегодня отработала, у меня теперь мое личное время, ко мне не подходи», — рассказала артистка.

Ранее Семенович начала принимать новый препарат для похудения.