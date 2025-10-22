Американка потратила $20 тысяч на реалистичных кукол

Женщина из США потратила $20 тысяч на реалистичных кукол, пишет Daily Mail.

Мэри Ли Битсон из Южной Каролины уже потратила $21 тыс. на кукол Reborn — гиперреалистичных младенцев, созданных вручную, чтобы напоминать настоящих детей. Женщина ухаживает за ними вместе со своими четырьмя взрослыми детьми и утверждает, что получает от этого удовольствие без всех забот, связанных с настоящим родительством.

Любовь к куклам Reborn началась у американки случайно — с покупки «зомби-ребенка» на Хэллоуин.

«Она показалась мне такой забавной, что я купила ее со скидкой. Я одевала ее в настоящие детские вещи и просто не могла с ней расстаться. Так и началась моя коллекция», — вспоминает женщина.

С тех пор в ее «семье» появились младенцы всех оттенков кожи, а также необычные персонажи: альбинос, сиамские близнецы, эльф, красный оборотень и даже два зеленых инопланетянина. При этом Мэри утверждает, что никогда не разговаривает с куклами и воспринимает их как предметы искусства.

«Я не трачу много на одежду или развлечения. Все, что я зарабатываю, идет на кукол. Новая Reborn может стоить тысячу долларов и больше, но они прекрасны», — добавила Бистон.

Сейчас в коллекции Мэри 21 кукла. Она призналась, что пока не планирует покупать новые модели.

