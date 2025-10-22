Россиян предупредили об изменении тактики мошенников этой осенью

Россиян в последние месяцы накрыла новая волна мошенничества, причем преступники начали чаще выдавать себя за сотрудников спецслужб, используя для этого фальшивые документы. При этом они также рассылают пользователям видеосообщения с якобы подтверждением данных от известного лица, объяснил RT глава Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков

«Схема выглядит максимально правдоподобно. Жертве пишет якобы куратор из спецслужбы и сообщает, что против компании или конкретного человека проводится проверка. Для убедительности присылают видеосообщение с «реальным» голосом и лицом известного руководителя», — пояснил специалист.

Он отметил, что в качестве подтверждения «правдивости» происходящего россиянам также присылают фотографии с якобы постановлениями, приказами, причем выглядит это порой весьма правдоподобно – с печатью, гербом России, подписью представителя правоохранительных органов. В самих документах часто говорится о необходимости «доследственной проверки», «проверки кадрового состава компании» и прочее. Также документ содержит данные с номером приказа, адресом спецслужбы, на нем может быть даже штамп о ведомственной регистрации, но ссылки, как правило, ведут на несуществующие нормативные акты, объяснил Зыков.

Эксперт подчеркнул, что внешне такая атака аферистов может выглядеть очень правдоподобно, а ее главная цель – сделать так, чтобы получатель растерялся, доверился. После этого его вынудят пойти на контакт с позвонившим человеком, а далее все по классике – нужно будет перевести деньги на безопасный счет, взять кредиты, продать имущество и так далее, объяснил Зыков, призвав россиян проявлять бдительность и не доверять звонкам и сообщениям, уточняя и перепроверяя всю информацию.

До этого в Т-банке сообщили, что аферисты стали выводить похищенные средства у россиян через знакомых жертв с целью избежать блокировок. По его данным, в результате усилий банков в отношении защиты клиентов от мошенников, злоумышленникам стало в разы сложнее реализовывать преступные схемы. По этой причине они находят новые пути обхода ограничений. Так, по данным Т-Банка, с начала осени частота использования схем с вовлечением знакомых жертвы выросла примерно на 60%.

Ранее была раскрыта новая схема мошенников с фишинговыми ссылками.