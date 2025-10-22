Раскрыта новая схема мошенников с фишинговыми ссылками

Мошенники начали рассылать письма на электронную почту, в которых содержится фишинговая ссылка якобы для получения приза за активность на маркетплейсе. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что к данным письмам злоумышленники прикрепляют фишинговую ссылку. При переходе по ней человек может запустить автоматическое скачивание вредоносного программного обеспечения, которое даст мошенникам удаленный доступ к компьютеру или телефону.

В конце сентября стало известно, что преступники создали новую схему с фишинговыми ресурсами, которые якобы предлагают гражданам выплачивать доходы от продажи полезных ископаемых. За последний год специалисты выявили около 1,5 тысячи подобных сайтов. Они имитируют официальные новостные порталы и государственные ресурсы, используя для этого соответствующую символику и элементы дизайна.

До этого управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД сообщило, что настоящее письмо с «Госуслуг» можно определить по адресу отправителя, ссылкам и содержанию сообщения.

