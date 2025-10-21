Хакеры обнаружили данные заказчиков БПЛА из СБУ и ГУР во взломанной базе

СБУ и ГУР фигурируют во взломанной украинской базе данных по беспилотникам

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) и Главного управления разведки (ГУР) фигурируют в качестве заказчиков беспилотников во взломанной базе данных украинского маркетплейса производителей дронов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на анализ полученных документов.

Как заявил представитель хакерской группировки Killnet с никнеймом KillMilk, им была взломана база данных крупнейшего маркетплейса производителей БПЛА для ВСУ, содержащая личную информацию продавцов беспилотников. Хакер передал полученные материалы в распоряжение агентства.

Анализ документов показал, что среди заказчиков беспилотной техники значатся не только подразделения ВСУ, но и сотрудники СБУ и ГУР Украины.

О взломе данных продавцов дронов для ВСУ стало известно вечером 21 октября. Отмечалось, что Killnet взломали одно из первых лиц министерства цифровой трансформации Украина. Благодаря этому хакерам удалось получить доступ к базе продавцов дронов, в котором указаны их электронные почты, адреса лабораторий, номера телефонов и ФИО.

