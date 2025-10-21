Психолог объяснила, как установить цифровой контроль над детьми, не нарушив границ

Психолог Наумова: дети не будут доверять родителям, которые контролируют их гаджеты

Родители должны договариваться со своими детьми об установлении цифрового контроля над гаджетами, а не навязывать волю – в противном случае ребенок перестанет доверять. Об этом «Газете.Ru» заявила детский психолог Наталья Наумова.

«Цифровой контроль важно согласовывать с ребенком, потому что дети очень хорошо разбираются в технических процессах — значительно лучше, зачастую, чем родители. И они знают, как обходить контроль и не допустить слежки. Осознавая, что родители следят, у ребенка формируется защита и он перестает доверять, стараясь обмануть. Как правило [цифровой контроль] не приводит к хорошему результату. Если ребенок вдруг попадет в руки аферистов, то он побоится родителям рассказать о беде, потому что доверие будет нарушено», — рассказала она.

По словам Наумовой, избежать потерю доверия возможно только, если донести до ребенка мысль, что контроль за гаджетами необходим.

«Важно договариваться — если ребенок несознательный, импульсивный, попадает периодически в сложные ситуации, то помощь родителей в виде цифрового контроля просто необходима. Если не удается с ребенком договориться, важно обращаться за помощью к психологу – специалист поможет найти правильные формулировки, почувствовать защищенным и найти возможность взаимодействия», — заявила психолог.

Ребенок может доверить родителям доступ к информации со своего телефона только, если убедится в необходимости этого, объяснила Наумова.

«Заставлять ребенка не стоит, но важно искать способы, как обезопасить. Если ребенок сопоставит риски, поймет, что происходит и почему родители хотят о нем позаботиться, то можно договориться о границах дозволенного. Родителям важно не пренебрегать личными границами ребенка. Важно бережно, осторожно быть с ребенком — больше беседовать, объяснять риски, и чтобы он научился сам себя защищать», — сказала она.

