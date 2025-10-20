IT-эксперт назвал родителям три шага, которые уберегут детей от вербовки террористами

Избежать вербовки детей террористами в социальных сетях и мессенджерах поможет установка приложений для родительского контроля, ограничение настроек приватности и запрет на звонки от незнакомцев. Об этом «Газете.Ru» рассказал директор департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров.

«Ограничьте просмотр контента ребенка только друзьями, а также запретите получение сообщений и запросов в друзья от незнакомых людей. Установите приложение родительского контроля или родительский доступ к данным операционной системы мобильника. Воспользуйтесь сервисом операторов связи, чтобы запретить звонки по мобильной связи от абонентов, не записанных в телефонной книжке. Для звонков через мессенджеры попробуйте применять те, которые не предполагают привязку по номеру телефона», — рассказал эксперт.

Бедеров посоветовал родителям провести беседу с ребенком и объяснить, какие методы используют злоумышленники. По словам эксперта, дети должны учиться проверять незнакомую информацию, чтобы не попасться на уловки.

«Технические средства — лишь часть защиты. Самое важное — это ваше общение с ребенком и его подготовка. Спокойно и без запугивания расскажите, что вербовщики могут маскироваться под сверстников, предлагать деньги, угрожать или шантажировать. Главная их уловка — требование сохранить все в тайне от родителей. Договоритесь с ребенком: при получении странного или угрожающего сообщения нужно немедленно прекратить диалог, ничего не удалять, сделать скриншот и обязательно показать его вам. Регулярно интересуйтесь, с кем ребенок общается в сети, что его волнует и радует. Создавайте для него позитивную среду и вне интернета — через хобби, спорт и совместный досуг. Научите ребенка проверять информацию и не доверять слепо незнакомцам, которые просят отправить SMS, перевести деньги или перейти по подозрительной ссылке», — заявил он.

Если ребенок все же столкнулся с вербовщиком, важно обратиться в правоохранительные органы, не вступая в переписку, посоветовал эксперт. По словам Бедерова, необходимо заблокировать отправителя и сообщить родителям о случившемся.

До этого в Госдуму внесли законопроект, по которому планка возраста ответственности за диверсионные преступления может быть снижена до 14 лет. В Думе рассмотрят еще один законопроект о пожизненном наказании для людей, которые вовлекает несовершеннолетних в террористическую деятельность.

Ранее в Госдуме поддержали идею законодательно закрепить право голоса отца при аборте.