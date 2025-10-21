Родителям объяснили, когда они обязаны прийти на собрание в школу

Родители обязаны прийти на собрание в школу только в том случае, если у ребенка есть серьезные проблемы, иначе информация будет передана в компетентные органы. Об этом «Москве 24» рассказал председатель профсоюза «Учитель» Дмитрий Казаков.

По его словам, такие встречи стараются проводить очно, однако, при наличии уважительных причин взрослые могут подключиться к ним онлайн. Эксперт отметил, что современные средства коммуникации позволяют поддерживать связь дистанционно, в том числе через чаты в мессенджерах, электронные ресурсы школы, различные платформы.

«Форм общения много, и не стоит придавать собраниям излишнее значение. Четких правил о периодичности собраний не существует: это внутреннее дело школы, которое должно оставаться на усмотрение учителей и администрации без федерального регулирования», – подчеркнул Казаков.

14 октября вице-спикер Госдумы Владислав Даванков вместе с депутатами Антоном Ткачевым и Анной Скрозниковой от партии «Новые люди» предложили закрепить право граждан посещать школьные родительские собрания онлайн. В документе говорится о том, что сейчас родители воспитанников детских садов и школьников тратят значительное время на посещение собраний, когда могли бы подключиться к ним через интернет.

