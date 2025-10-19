«Не понадобится»: в Госдуме не поддержали идею увеличить срок обучения в школе до 12 лет

Желание увеличить срок обучения в школах до 12 лет возникает из-за нехватки рабочих мест во время кризиса, куда могли бы устроиться школьники и студенты, а также из-за неэффективности методов образования. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман, отметив, что система образования сейчас направлена на «разрушение целостной картины мира».

«Проблем, требующих увеличения срока образования, две. Первая — при экономическом спаде рабочих мест становится меньше, и детям трудней после школы куда-то устроиться, у студентов та же самая проблема, поэтому возникает желание подольше подержать их в школе, вдали от рынка рабочей силы. Вторая проблема — это неэффективность методов образования. Уже более полувека образование на Западе вывернуто наизнанку. От задачи формирования целостной картины мира, стоявшей перед образованием совершенно незапамятных времен, хотя и не сформулированной однозначно и внятно, образование повернули к задаче разрушения целостной картины мира. Человек, закончивший американскую очень среднюю школу и европейский болонизированный на всю голову институт, должен по смыслу учебных программ этих уважаемых друг другом заведений не только не иметь целостной картины мира, а даже не знать, что она возможна. Он должен воспринимать мир как россыпь фактов, никак друг с другом не связанных. Сделано это в основном потому, что в такую россыпь фактов очень легко подбрасывать всякую липу. К сожалению, в лихие девяностые это моровое поветрие настигло и наше образование. А ведь если ты не понимаешь взаимосвязи между фактами, если не понимаешь закономерностей, порождающих эти факты, то тебе приходится просто тупо зазубривать каждый из них совершенно независимо от всех остальных, и ты тратишь на обучение несравненно больше сил и получаешь при этом несравненно меньший результат. Поэтому и приходится учиться все дольше, получая от этого все меньшую отдачу», — сказал он.

Вассерман уточнил, что в России эту проблему уже начали решать, поэтому в увеличении срока обучения нет необходимости.

«По счастью, у нас пагубность этого пути уже осознана и постепенно идет возвращение к задаче формирования целостной картины мира. В частности, в материалах единого государственного экзамена с каждым годом все меньше вопросов на чистое знание, а то и на угадывание, и все больше вопросов на понимание. Это лично меня радует, более того, я активно продвигаю именно эти перемены. Я полагаю, что в нашей стране с нашим ходом развития, с нашим восстановлением образования рост времени образования не понадобится. Более того, скорее всего, мы сможем в обозримом будущем вернуться к десятилетнему образованию, чтобы люди получили возможность учиться эффективней и получать в то же время от образования больше», — добавил он.

По словам депутата, 12-летний срок обучения возник на Западе из-за особенностей менталитета, поэтому России перенимать эти идеи нельзя.

«Надо принять во внимание одну из фундаментальных особенностей русской цивилизации как целого. Русская цивилизация формировалась в условиях аномально низкой плотности населения. У нас всегда, на протяжении всей нашей истории было, да и сейчас остается, гораздо меньше людей, чем задач для людей. Поэтому для нас просто бессмысленно удерживать людей подальше от решения задач. Кстати, англосаксонская цивилизация, наоборот, сформировалась в условиях аномально высокой плотности населения и, соответственно, англосаксы по сей день убеждены, что мир перенаселен, хотя это на самом деле далеко не так. Англосаксы убеждены, что надо держать большую часть людей подальше от решения каких бы то ни было задач. Это родовая травма англосаксонской цивилизации. И это еще одна причина того, почему никакие идеи, возникающие у англосаксов, нельзя нам принимать на веру без обдумывания и обсуждения», — заключил он.

19 октября заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб заявил, что срок обучения в школах необходимо увеличить с 11 лет до 12, а начинать учебу следует с шести лет. По словам общественника, школьная программа постоянно усложняется, поэтому существующих 11 лет становится недостаточно для освоения необходимого материала. Гриб призвал пересмотреть количество необходимого времени обучения в течение ближайших двух лет.

Ранее стало известно, что для школ России разработают единые стандарты учебников.