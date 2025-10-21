В Госдуме хотят вернуть «розовые» свидетельства на недвижимость

Депутат Госдумы Михаил Делягин сообщил «Газете.Ru», что направил письмо в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) с просьбой возобновить выдачу бумажных свидетельств о собственности на недвижимость. Он отметил, что россияне воспринимают бумажный документ как более надежный и менее подверженный фальсификации.

«С 2016 года Росреестр прекратил выдачу свидетельств о государственной регистрации прав на недвижимое имущество в бумажной форме. Однако у граждан (в том числе моложе 40 лет) сохраняется устойчивый спрос на физический документ, подтверждающий право собственности на недвижимость. Бумажный документ воспринимается как нечто более надежное и менее подверженное угрозе фальсификаций, чем запись в базе данных», — говорится в письме..

Делягин также упомянул недавнюю катастрофу в Южной Корее, где из-за пожара в государственном дата-центре были уничтожены 858 терабайт правительственной информации. По мнению депутата, это наглядно подтверждает необходимость наличия бумажных копий электронных свидетельств даже для компьютерно грамотной части населения.

«В связи с изложенным прошу рассмотреть возможность возобновления выпуска свидетельств о государственной регистрации прав на недвижимое имущество на бумажных бланках (причем желательно сохранить их традиционные, еще не забытые формат и цвет). Предлагается выдавать данный документ только по желанию собственников при условии уплаты госпошлины, которая может стать дополнительной статьей доходов для федерального бюджета и, в частности, Росреестра», — пояснил Делягин.

Сейчас получить электронную выписку о праве собственности на конкретный объект недвижимости можно через портал госуслуг бесплатно. Заказать ее также можно через МФЦ, однако в этом случае придется заплатить пошлину.

