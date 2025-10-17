На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме предложили учить школьников психологии семейной жизни

Депутат Делягин предложил изучать школьникам психологию, чтобы построить семью
RimDream/Shutterstock/FOTODOM

Депутат Госдумы Михаил Делягин направил письмо в Минпросвещения с просьбой ввести в школах предмет «Основы этики и психологии семейной жизни». Парламентарий считает, что неготовность молодых россиян к отношениям с противоположным полом влечет к ухудшению демографической ситуации в стране. Копия письма есть в распоряжении «Газеты.Ru».

«Огромная часть молодежи психологически не готова не только к вступлению в брак, но даже к отношениям с противоположным полом. Это ведет к большому количеству легко предотвратимых трагедий и усугубляет демографическую ситуацию в стране. В середине 80-х годов аналогичный курс в качестве эксперимента читался в 10-х классах ряда московских школ и показал свою эффективность. В настоящее время подобные дисциплины зачастую преподаются только в рамках предпрофильной подготовки», — сказал он.

По словам депутата, «психология семейной жизни» может повлиять на выбор профессии школьников. Как считает Делягин, изучение предмета положительно скажется на демографии.

«Курс позволит многим ученикам познакомиться с предметом, изучение которого может способствовать выбору востребованной и социально значимой профессии. Базовые познания в психологии помогут молодым людям заложить основы гармоничной личности и избежать глубоких внутренних кризисов или минимизировать их последствия. Курс поможет ученикам менее болезненно пережить переходный возраст и адаптироваться к отношениям с противоположным полом, а также психологически подготовиться к браку и созданию семьи. Эти меры, по мнению парламентария, окажут положительное влияние на морально-психологический климат в обществе и демографическую ситуацию в стране», — сказал он.

