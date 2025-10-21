Врач предостерегла от лечения цистита народными средствами

Лечение цистита народными средствами чаще всего оказывается неэффективным, а иногда и чревато осложнениями. Об этом в беседе с РИАМО предупредила уролог-андролог Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» Светлана Калинина.

К слову, как писала газета «Известия» со ссылкой на исследование российских ученых, острый цистит является довольно распространенным заболеванием, которое фиксируется с частотой до 0,7 эпизода на одну женщину в год. В России ежегодно выявляется до 36 млн случаев бактериального цистита.

«Важно понимать, что, если воспаление вызвано бактериями, требуется курс антибиотиков. Без адекватного лечения заболевание может перейти в хроническую форму», — отметила Калинина.

По ее словам, при отсутствии своевременной терапии инфекция может распространиться на почки и вызвать пиелонефрит. К тому же, бесконтрольное использование средств народной медицины способно привести к аллергическим реакциям или побочным эффектам.

Если же цистит вызван вирусами или грибками, «бабушкины» методы также не помогут, а воспаление только усилится, добавила эксперт.

Недавно специалисты Пензенского государственного университета (ПГУ) разработали уникальный способ лечения уретрального синдрома у женщин, который не имеет аналогов в мировой медицинской практике. Метод основан на применении тромбоцитарной аутоплазмы пациентки, выделенной из крови.

Уретральный синдром — распространенное состояние, связанное с воспалением или повреждением мочеиспускательного канала (уретры). Он проявляется жжением, зудом, резью при мочеиспускании, а также частыми позывами с минимальным объемом выделяемой мочи. В настоящее время его лечат как хронический цистит.

