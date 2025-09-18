Врач назвала самые распространенные причины боли внизу живота у женщин

Боль внизу живота остается одной из самых частых причин обращения женщин к гинекологу. Как пояснила в интервью РИАМО врач-гинеколог «СМ-Клиники» Элеонора Дарбинян, этот симптом может быть связан как с естественными физиологическими процессами, так и с серьезными патологиями.

По словам специалиста, наиболее распространенной причиной дискомфорта у женщин репродуктивного возраста являются болезненные менструации (дисменорея). Боли могут носить тянущий или спастический характер. Они обычно появляются за день-два до начала цикла и сохраняются в первые дни менструации.

Особого внимания требует острая боль, отдающая в промежность или бедро, которая может сигнализировать о внематочной беременности. Это состояние часто сопровождается кровянистыми выделениями и требует немедленной медицинской помощи, продолжила Дарбинян.

Воспалительные заболевания органов малого таза, такие как аднексит или цистит, также проявляются резкими болями в надлобковой области. Дискомфорт усиливается при мочеиспускании или физической нагрузке и может сопровождаться повышением температуры и общей слабостью.

Эндометриоз характеризуется циклической болью, которая постепенно усиливается и может значительно ухудшить качество жизни. Это заболевание чревато бесплодием при отсутствии своевременного лечения, предупредила врач.

Врач-гинеколог «СМ-Клиники», кандидат медицинских наук Мария Ростова до этого говорила, что кисты яичников и миома матки являются одними из наиболее распространенных диагнозов, которые ставят молодым пациенткам. Хотя сами по себе эти образования не считаются жизнеугрожающими, они способны значительно ухудшить качество жизни женщины и привести к серьезным осложнениям.

