В России создали новый метод лечения уретрального синдрома у женщин на основе их крови

Специалисты Пензенского государственного университета (ПГУ) разработали уникальный способ лечения уретрального синдрома у женщин, который не имеет аналогов в мировой медицинской практике. Метод основан на применении тромбоцитарной аутоплазмы пациентки, выделенной из крови. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Минобрнауки РФ.

Суть метода заключается в интрауретральном введении «лечебного коктейля», который готовится индивидуально для каждой пациентки. В его состав входят три ключевых компонента: тромбоцитарная аутоплазма, выделенная из собственной крови пациентки, противовоспалительный препарат триамцинолона ацетонид (40 мг/мл) и местный анестетик лидокаин (1%).

Уретральный синдром — распространенное состояние, связанное с воспалением или повреждением мочеиспускательного канала (уретры). Он проявляется жжением, зудом, резью при мочеиспускании, а также частыми позывами с минимальным объемом выделяемой мочи. В настоящее время его лечат как хронический цистит.

«Зачастую пациенткам годами назначают антибиотики или противовоспалительные препараты, но лечение не приносит результата, потому что причина — в структурных или функциональных изменениях уретры, а не в инфекции», — пояснила «Газете.Ru» кандидат медицинских наук, доцент кафедры «Хирургия» Медицинского института ПГУ Кристина Духовнова.

Для точной постановки диагноза необходимо исключить бактериальное или вирусное поражение мочевыводящих путей. Только после этого можно приступать к терапии по новой методике.

Процесс приготовления начинается с забора 9 мл венозной крови, которая помещается в специальную пробирку и центрифугируется при скорости 3500 оборотов в минуту в течение 10 минут. В результате получается обогащенная тромбоцитами плазма, обладающая противовоспалительными, заживляющими и увлажняющими свойствами.

Процедура введения «коктейля» длится около 20 минут и проводится в амбулаторных условиях — с помощью специальной иглы препарат вводится в стенку уретры снизу вверх под прямым углом. После инъекции места введения обрабатывают для предотвращения кровоподтеков. Полный курс лечения включает от 3 до 10 процедур с интервалом в 7 дней.

Ключевыми преимуществами метода являются его доступность и безопасность. Для проведения процедуры не требуется дорогостоящее оборудование — достаточно стандартного набора для забора крови и центрифуги. По предварительным расчетам, стоимость одной инъекции не превысит 500 рублей, что делает метод доступным для широкого круга пациенток. Кроме того, освоить технику введения смогут врачи-урологи после краткого курса повышения квалификации, который планируется запустить в ПГУ уже в начале 2026 года.

Ранее врач рассказал, кто чаще страдает от опухолевых заболеваний крови.