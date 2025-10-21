На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В российском аэропорте третьи сутки откладывают рейс в Тюмень

В Уфе пассажиры рейса в Тюмень не могут улететь третьи сутки
Alexandr Zimovskoy/Shutterstock/FOTODOM

Пассажирка рейса Уфа-Тюмень пожаловалась, что не может третьи сутки вылететь в город назначения. Об этом сообщает Telegram-канал «@Ufa_rb | Новости. Уфа Башкортостан».

По словам женщины, рейс авиакомпании Utair №1126 должен был вылететь 19 октября в 12:45, но его несколько раз переносили.

«Более десяти задержек рейса, постоянные заселения и выселения, хамское и наплевательское отношение представителей авиакомпании - именно с таким мы столкнулись у аэропорта Уфы», — утверждает автор сообщения.

Женщина рассказала, что 20 октября они почти вылетели, их посадили в самолет, но потом у воздушного судна якобы отказал генератор и полет вновь перенесли. Также пассажирка посетовала, что на протяжении двух с половиной суток ей и другим пассажирам приходилось самостоятельно добиваться положенных при задержке рейса компенсаций.

«Пока не позвонишь — нам не предоставляли воду и еду. Пока не поругаешься — ничего не выполнялось. Трубки не берут, не координируют работу с грузом, а наши чемоданы лежали в зоне потерянного багажа. Человечность напрочь отсутствует», — заявила собеседница канала.

Ранее пьяная пара россиян с ребенком-школьником устроила дебош перед рейсом в Сочи.

