Пьяная пара россиян с ребенком-школьником устроила дебош перед рейсом в Сочи

В аэропорту Челябинска пара с ребенком устроила дебош перед вылетом в Сочи
true
true
true
close
Управление на транспорте МВД России по УрФО/VK

В аэропорту Челябинска правоохранители задержали двух пассажиров с девятилетним ребенком, устроивших дебош. Об этом сообщили в пресс-службе транспортной полиции Урала.

Инцидент произошел 16 октября. Сотрудники авиакомпании связались с полицейскими и попросили наряд к выходу на посадку самолета в Сочи. Прибывшие на место правоохранители выяснили, что 37-летний пассажир и его 40-летняя сожительница прибыли в воздушную гавань в состоянии опьянения. Заметив это, сотрудники авиакомпании отказались пускать их на борт, чем спровоцировали агрессию.

«В ответ челябинцы начали выражаться грубой нецензурной бранью, на замечания окружающих не реагировали», — рассказали в полиции.

В правоохранительных органах отметили, что задержанная до этого привлекалась к уголовной ответственности по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью» УК РФ.

Ранее росгвардейцы задержали пьяного мужчину, устроившего дебош в детсаду в Москве.

