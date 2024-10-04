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Женщина потеряла глаз во время прогулки с собакой из-за порвавшегося поводка

Metro: американка лишилась глаза из-за поводка, который порвался и отскочил ей в лицо

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Daniella Abreu/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В США женщина потеряла глаз во время прогулки с собакой, пишет Metro. Это произошло из-за того, что поводок оборвался и отскочил ей в лицо.

Инцидент произошел, когда 24-летняя Даниэлла Абреу вышла на прогулку со своей лайкой Блю. Перед этим она заметила, что ее привычный поводок изношен, поэтому решила взять старый с пружинным механизмом.

Уже на улице Блю заметила кролика и рванула к нему, в результате чего поводок оборвался, и его другая часть отскочила Даниэлле в глаз.

«Было так много крови», — вспоминает американка.

Абреу смогла добраться до дома, где ее встретила испуганная мать и отец. Даниэллу срочно госпитализировали, но после серии операций врачи сообщили ей, что она больше не сможет видеть правым глазом.

«Я была активной девушкой, занималась спортом и работала полный рабочий день. Но теперь мне пришлось взять перерыв на год», — рассказала она.

В течение нескольких месяцев Даниэлла страдала от мигреней и посттравматического стрессового расстройства. В июне этого года ей установили глазной протез, однако она все равно испытывает дискомфорт от его движения и продолжает носить солнцезащитные очки.

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