Россиянин дважды столкнулся с медведем в лесу и уцелел

В Приморье мужчина столкнулся с медведем при сборе шишек и выжил

В Приморье медики спасли мужчину, который второй раз за жизнь столкнулся с медведем. Об этом говорится на сайте Находкинской городской больницы.

Недавно 49-летний мужчина отправился в лес за шишками и встретился с хищником примерно в восьми километрах от поселка Лазо. В результате он получил переломы лицевых костей, повреждение глаза и многочисленные рваные раны головы и тела.

«Полтора часа потребовалось медикам, чтобы выполнить хирургическую обработку ран, длина которых достигала 16 сантиметров», — сообщили в медучреждении.

По оценке специалистов, медведь пощадил человека, только потому что был уже сыт. Он довольно быстро отпустил жертву, и пострадавший смог выйти из леса и обратиться за помощью.

Выяснилось, что 10 лет назад мужчина уже оказывался в аналогичной ситуации. Тогда он тоже пострадал при встрече с диким зверем и был спасен медиками.

