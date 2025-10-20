В России раскритиковали идею депутата обложить штрафами виновников развода

Решение о расторжении брака принимают оба супруга, поэтому вводить пошлины для одной «виновной» стороны нельзя, считает семейный юрист Илья Титов. Если сумма штрафа будет незначительной, то никакого эффекта не произведет, а если ее сделают большой, то это вынудит пары не оформлять развод и поставит их в сложное положение, объяснил он НСН.

«Если мы будем считать, что виноват инициатор развода, то тогда мы лишаем возможности, например, жену, которая подвергается насилию в семье, развестись, создавая для нее дополнительные препятствия, — подчеркнул юрист. — Это не имеет ничего общего с нормами и духом семейного права».

По его мнению, сократить статистику по разводам можно только с помощью обратных мер – например, социальной поддержки. Он предложил в качестве альтернативы этой инициативе финансировать создание условий для укрепления института семьи, в том числе помогая молодым людям создавать зрелые, здоровые семьи, а не пугать их штрафами.

Самой частой причиной разводов среди россиян Титов назвал психологическую незрелость супругов, отметив, что зачастую брак разрушают измены, которые являются следствием этой незрелости.

Напомним, с идеей взимать штраф с супруга, который стал инициатором развода, выступил депутат Госдумы Виталий Милонов. До этого он также призывал увеличить срок расторжения брака, а также повысить размер пошлины. Сейчас с каждого из супругов при расторжении брака взимается государственная пошлина в размере пяти тысяч рублей, а процедура развода длится 30 дней.

