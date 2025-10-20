На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России раскритиковали идею депутата обложить штрафами виновников развода

Юрист Титов выступил против введения штрафа для виновных в разводе россиян
true
true
true
close
cunaplus/Shutterstock/FOTODOM

Решение о расторжении брака принимают оба супруга, поэтому вводить пошлины для одной «виновной» стороны нельзя, считает семейный юрист Илья Титов. Если сумма штрафа будет незначительной, то никакого эффекта не произведет, а если ее сделают большой, то это вынудит пары не оформлять развод и поставит их в сложное положение, объяснил он НСН.

«Если мы будем считать, что виноват инициатор развода, то тогда мы лишаем возможности, например, жену, которая подвергается насилию в семье, развестись, создавая для нее дополнительные препятствия, — подчеркнул юрист. — Это не имеет ничего общего с нормами и духом семейного права».

По его мнению, сократить статистику по разводам можно только с помощью обратных мер – например, социальной поддержки. Он предложил в качестве альтернативы этой инициативе финансировать создание условий для укрепления института семьи, в том числе помогая молодым людям создавать зрелые, здоровые семьи, а не пугать их штрафами.

Самой частой причиной разводов среди россиян Титов назвал психологическую незрелость супругов, отметив, что зачастую брак разрушают измены, которые являются следствием этой незрелости.

Напомним, с идеей взимать штраф с супруга, который стал инициатором развода, выступил депутат Госдумы Виталий Милонов. До этого он также призывал увеличить срок расторжения брака, а также повысить размер пошлины. Сейчас с каждого из супругов при расторжении брака взимается государственная пошлина в размере пяти тысяч рублей, а процедура развода длится 30 дней.

Ранее в Госдуме ответили, заставят ли россиян платить за медиацию при разводе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами