В Госдуме ответили, заставят ли россиян платить за медиацию при разводе

Депутат Останина: медиация при разводе россиян будет оплачиваться государством
Pixel-Shot/Shutterstock/FOTODOM

Введение обязательной медиации для разводящихся россиян может спасти многие семьи. Платить за услуги психолога-медиатора граждан не заставят – средства на эти цели заложат в бюджете, заверила в беседе с 360.ru председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

Так она прокомментировала инициативу своей коллеги, зампреда комитета Госдумы по защите семьи Татьяны Буцкой, призвавшей сделать обязательной примирительную процедуру для разводящихся пар. Такая досудебная медиация действительно может помочь многим россиянам, согласилась Останина.

«Они пришли оформлять документы, а медиаторы задают вопрос о том, чем вызвано решение. И в процессе беседы выясняется, что супруги жили, в общем-то, неплохо, но было недопонимание», — привела она пример.

По мнению депутата, если с людьми, переживающими подобные сложности, поговорит профессиональный посредник, который при этом не будет вовлечен в их конфликт, это может стать поводом для пересмотра решения. Останина заверила, что на кошельках россиян введение такой обязательной процедуры не скажется – с людей брать деньги не планируется, подчеркнула она.

«Слухи о том, что медиатору придется платить, не соответствуют действительности», — заверила депутат, пояснив, что средства предполагается заранее заложить в бюджете.

Семейный юрист Андрей Девятов поддержал инициативу, отметив, что обязательная медиация перед обращением пары в суд может привести к заключению соглашения. По его мнению, достаточно будет двух сессий по одному часу – на первой медиатор объяснит паре смысл процедуры, а на второй может возникнуть требуемое для сохранения брака понимание.

«При взаимодействии с профессионалом с холодной головой двух часов будет достаточно, чтобы убрать эмоции», — заключил юрист.

Напомним, Буцкая, выступая с соответствующей инициативой, поддержала разработанный Минюстом законопроект. Она подчеркнула, что медиация из теоретически возможной опции при разводе должна стать обязательной.

Ранее россиянам объяснили, как поделить ипотечную квартиру при разводе.

